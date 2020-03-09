شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يكسر دعمه الحالي – تحليل – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيتي جروب (C) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المهم 61.65، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 48.41 إلى 83.09)، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره ادنى مستوى 61.65، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 56.59 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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