سيسكو يحول خسائره إلى أرباح – تحليل – 09-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سيسكو (CISCO) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 37.80، ارتد منه السهم لينجح في تحويل تلك الخسائر إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.28% بما يعادل 0.11 نقطة ليستقر عند سعر 39.68 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم الأخير إلا أنه يستقر أدنى مستوى المقاومة المحوري 40.20، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره ادنى مستوى 40.20، ليستهدف مستوى الدعم 37.38.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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