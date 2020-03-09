شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان يعمق من خسائره – تحليل – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك أوف أمريكان (BAC) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.00% بما يعادل -1.07 نقطة ليستقر عند سعر 25.71 دولار.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 26.74، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 22.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه