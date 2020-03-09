شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يصل لدعمه الحالي – تحليل – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم شركة على بابا (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.23% بما يعادل -6.82 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 204.64 دولار، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 195.95، كل ذلك يأتي تحت مظلة سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 195.95، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 179.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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