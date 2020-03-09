شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير نطاق التعاون بين شركة "داكو" وزاجل والان نبدء بالتفاصيل

يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة واستكشاف الفرص التطويرية

الدمام، أعلنت شركة مطارات الدمام“داكو”، وشركة زاجل عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير نطاق أعمالها اللوجستية بمطار الملك فهد الدولي.

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام أ.عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، والعضو المنتدب لشركة زاجل أ. ياسر بن عبدالعزيز القاضي، بحضور رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام، المهندس عبدالله بن محمد الزامل، حيث تشمل المذكرة إمكانية توسيع نطاق الأعمال اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة واستكشاف الفرص التطويرية بالمنطقة.

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وخلال توقيع الاتفاقية، رحب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام أ.عبدالرحمن العتيبي، بالتعاون الجديد مع شركة زاجل، والذي يأتي كجزء من استراتيجية شركة "داكو" لتطوير القطاع اللوجستي بمطار الملك فهد الدولي والذي يحتل مكانة رئيسية في القطاع لما يتمتع به من موقع حيوي في المنطقة. وأكد العتيبي على جهود شركة "داكو" للمساهمة في تحقيق الرؤية الحكيمة 2030 التي تركز على إنشاء منصة لوجستية عالمية في المملكة.

وأشار العتيبي أيضاً، إلى أن التعاون مع شركة زاجل من شأنه دعم المستثمرين في تعزيز تنافسية شركاتهم من خلال توسيع عملياتهم. وأعرب عن تطلع شركة "داكو" للتعاون بشكل وثيق مع شركة زاجل لتقديم خدمات أوسع في قرية الشحن والتي تطمح بأن تكون أحد المحركات الاقتصادية الهامة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.

ومن جانبه صرّح العضو المنتدب لشركة زاجل أ. ياسر بن عبدالعزيز القاضي بأن زاجل تشهد نمواً متسارعاً في العمليات التشغيلية والتوسع الجغرافي في المملكة، حيث ارتفع عدد الفروع من 8 إلى 122 فرعاً خلال السنوات الماضية. واختتم القاضي تصريحه مشيراً إلى أهمية الشراكة مع مطارات الدمام، متطلعاً لتطوير العلاقة بين الشركتين في المستقبل لخدمة المستفيدين بشكل متميز في المنطقة.

والجدير بالذكر بأن قرية الشحن تتبنى مفهوم التمركز اللوجستي الذي يتيح إعادة شحن البضائع من خلال وسائط النقل المختلفة (البري، والجوي)، وتتميز القرية بموقعها الاستراتيجي الذي يساهم في استحواذها على نسبة كبيرة من وارادات دول مجلس التعاون الخليجي.