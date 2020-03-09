أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في مصر، . وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 727 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 695 جنيها الأسبوع الماضي . أسعار الذهب عيار 21 وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 727 جنيها للجرام بدون مصنعية. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 831 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 727 جنيها سعر جرام الذهب عيار 18 Advertisements سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 623 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 485 جنيها سعر أوقية الذهب عيار 24 بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 25,840 جنيها سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,816 جنيها سعر كيلو الذهب عيار 24 بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 830,857 جنيها

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