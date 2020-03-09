شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض أكثر من 30% مسجلة أكبر خسائرها منذ عام 1991 بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، وذلك نتيجة انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج، من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمى على النفط الناجم عن تفشى فيروس (كورونا) المستجد وتداعيات ذلك السلبية على اقتصاد الصين التى تعد أكبر مستورد للخام.

وعانت العقود الأجلة لمزيج برنت من ثانى أسوأ أداء لها على الإطلاق مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجلت عقود شهر مايو تراجعا بنحو 30 % ليصل إلى سعر 31.02 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم شهر إبريل بنسبة 34% ليصل إلى 27.34 دولار للبرميل، ما استدعى تعليق التداولات لبضع دقائق بسبب مخاوف من حجم الخسائر المسجلة.

وشهدت تعاملات اليوم عمليات بيع موسعة من قبل المستثمرين بعد الصدمة الناجمة عن فشل (أوبك +) فى التوصل إلى قرار بشأن تعميق خفض الإنتاج بسبب معارضة روسيا، التى اعتبرت أنه من السابق لأوانه تقييم مخاطر (كورونا) على معدلات الطلب العالمية، مما دفع مؤسسات دولية مثل (جولدمان ساكس) إلى التحذير بشأن تهاوى أسعار المعدن الأسود إلى ما دون مستوى 20 دولارا للبرميل.

ورأت وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن ما وصفته بالانهيار الكارثى فى أسعار النفط سينعكس على صناعة الطاقة العالمية بشكل عام ويضر باقتصادات عالمية معتمدة على عائداتها النفطية، كما ستتسبب فى إعادة هيكلة شكل السياسات العالمية نظرا لما سيرتب عليه من تداعيات اقتصادية وسياسية.