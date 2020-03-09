شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع البنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 8.61% خاسراً 457.05 نقطة ليغلق عند مستوى 4849.78 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.29% خاسراً 591.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5158.69 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 4.24% خاسراً 187.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4244.96 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 6%، خاسراً 271.15 ليغلق عند مستوى 4245.72 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 127.5 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار كويتى عبر 4237 صفقة.

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وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 11.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 9.73%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 8.26%، تلاه قطاع العقار بنسبة 6.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.20%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.77%.

وجاء سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، تليه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.73%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "شركة اجيليتى للمخازن العمومية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.92% ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 17%، ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 16.34%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بيت الأوراق المالية، عن عدم إتمام بعض إجراءات تنفيذ عملية الاندماج بالكامل مع شركة أمان للاستثمار، وذلك لعدم الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، والذى يتوقع أن يكون فى وقت قريب، مضيفة ولذا فأنه سيتم تأجيل توزيع أسهم زيادة رأس المال المخصصة لمساهمى شركة أمان للاستثمار.