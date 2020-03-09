شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع عقب ارتفاع ملحوظ وصعود الأسعار لمستويات تاريخية على مدار الأسبوع الماضي، بفعل زيادة الأسعار عالميا إلى 1674 دولار للأوقية بأعلى مستوياتها منذ الربع الأول من 2013، لكن الأسعار العالمية هبطت إلي 1664 دولار ومن المتوقع التأثير على الأسعار في مصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 621 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 828 جنيها للجرام. الجنيه الذهب سجل 5800 جنيها. أوقية الذهب 1664 دولار. Advertisements

وكانت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعت دون مستوى 1% للمرة الأولى في تاريخه، كما استؤنفت عمليات البيع المكثف في أسواق الأسهم الأمريكية الاسبوع الماضي، وهو ما جاء عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض طارئ لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من تأكيد الفيدرالي على أن القرار جاء في محاولة منه لوقف التراجعات في الأسواق.

ووفقا لما جاء في وكالة بلومبرج، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.9043%، قبل أن يعاود الارتفاع ليقترب من مستوى 1%، كما دخل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما، والمرتبطة بالتضخم في المنطقة السلبية لأول مرة في تاريخه، كما تخلت الأسهم عن معظم مكاسبها التي حققتها، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بتراجع قدره حوالي 3%.

كل هذه التطورات جاءت عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، وهو القرار الذي يعد التدخل الأكثر تأثيرا منذ الأزمة المالية عام 2008، إذ أعلن الفيدرالي عن خفض طارئ لأسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس تحسبا لما أسماه "المخاطر المتزايدة" لتفشي فيروس "كوفيد-19". وفي محاولة منه لتهدئة المستثمرين، أكد الفيدرالي على أن الأساسيات الاقتصادية الأمريكية "ما زالت قوية" وتعهد باستخدام أدواته والعمل على دعم الاقتصاد.