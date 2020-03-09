شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 8.29% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 8.29% خاسراً 188.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.92 نقطة، بضغوط انخفاض كبير فى أسعار النفط، وهبوط أسواق المال العالمية بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 289.4 مليون سهم محققة ما قيمته 387.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3908 صفقة لعدد 31 سهما، وانخفض 30 سهما، فيما ارتفع سهم واحد.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 8.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 8.56%، تلاه قطاع السلع بنسبة 8.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 8.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 7.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.14%.

وارتفع سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.53%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 30.9 مليون ورقة بقيمة 136.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.44%.

وفى سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنشرها للمساهمين، والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2019، وجميع المستندات ذات الصلة وذلك لطرحها خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها، بشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأحد الماضى، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 سبتمبر لعام 2019، والبيانات المالية لذات السنة.

فيما أعلنت شركة أمانات القابضة، عن عقد اجتماع يوم 11 مارس الجارى، لتنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة بإعادة شراء أسهمها وفقاً للحدود المسموح بها قانوناً.

بينما تعقد شركة الاتحاد العقارية، يوم الخميس الموافق 12 مارس، مناقشة تحويل شركة الاتحاد العقارية إلى شركة قابضة، ومناقشة تحويل بعض الشركات التابعة إلى شركات مساهمة خاصة.

كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال بمقدار 40.425 مليون درهم إماراتى، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتى تم احتسابها بنسبة 10% من الأرباح بمقدار 5.808 مليون درهم.