شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الاثنين إن الديوان المهنى للحبوب بالجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح طحين لين للتوريد من مناشئ خيارية، وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر تشترى عادة فى مناقصاتها أكثر بكثير من القيمة الاسمية المطلوبة.

والموعد النهائى للمناقصة هو 11 مارس، على أن تظل العروض سارية حتى 12 مارس، والقمح مطلوب للشحن على فترتين من الدول الرئيسية الموردة، وهما من الأول من مايو أيار حتى 15 من الشهر ومن 16 حتى 31 من نفس الشهر.

وفى حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن من الأول من أبريل حتى 15 من الشهر نفسه ومن 16 حتى 30 من نفس الشهر، والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبى خاصة فرنسا.

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وفى أحدث مناقصة سابقة معلنة فى 11 فبراير، اشترى الديوان المهنى للحبوب حوالى 660 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية.