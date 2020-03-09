شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التنمية الصناعية: أتحنا 2500 قطعة أرض تم حجز 500 فقط وليس لدينا نقص بالأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة اتاحت 2500 قطعة أرض على الخريطة الاليكترونية وتم حجز 500 قطعة فقط، وهو ما دفعنا إلي إعادة طرحها مرة أخري للحجز وهي متاحة أمام المستثمرين حاليا، مشيراً إلى عدم وجود عجز في إتاحة الأراضى للمستثمر.

وأضاف غازي، خلال اجتماع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، بأحد فنادق أكتوبر، ردا على إتاحة الأراضى للمستثمرين، أن بعض دراسات الجدوى التي يتقدم بها المستثمر تكون غير مطابقة لشروط حجز الأرض المحددة سلفا، مشيراً إلى أن بعض المكاتب الاستشارية تجرى دراسات للمستثمرين دون التأكد من مطابقة كراسة شروط حجز الأرض.

وقال، إن بعض دراسات الجدوى يكون الطلب فيها مقدم على مساحة 10 آلاف متر، وفي نفس الوقت تكون دراسة ماكينات الإنتاج لا تحتاج سوى 2000 متر فقط، وهو ما قد يؤدي إلى رفض الطلب، لأن هناك مخالفة في الشروط.

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وأشار إلى أن بعض الإجراءات القانونية لا يمكن التدخل فيها، فرأي الجهة القانونية بالهيئة يفوق رؤية رئيس الهيئة في بعض الملفات التي ندرسها، مشيراً إلى أن سلطة رئيس التنمية الصناعية غير مطلقة، ولا يمكن مخالفة الرأي القانوني.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى بكل قوة للتسهيل في إجراءاتها على المستثمرين المحليين والأجانب، والسعى لجذب الاستثمارات، في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات، ووفق العمل على رؤية مصر 2030 من أجل خلق وتوفير فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة.

وأستطرد، أن وزيرة الصناعة تسعى بكل قوة لتسهيل وتبسيط الإجراءات مع المستثمرين، وهناك تعديلات جرت الفترة الأخيرة متعلقة بالسجل الصناعي أسرعت من عمليات منح السجل.

وأكد أن استراتيجية التنمية الصناعية تهدف إلى خلق انسيابية والتعامل مع كافة المشكلات وحلها، سواء المستثمرين داخل المناطق الصناعية أو خارجها، مع التركيز على تبسيط كافة الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي