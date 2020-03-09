شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن الطلب العالمى على النفط يتجه للانكماش فى عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات فى ظل تعثر النشاط الاقتصادى العالمى بسبب فيروس كورونا.
وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا فى 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا فى أول تراجع للطلب منذ عام 2009.
وتابعت الوكالة التى تتخذ من باريس مقرا لها أنه فى حال فشل الحكومات فى احتواء تفشى فيروس كورونا فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009 بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.