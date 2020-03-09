شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن الطلب العالمى على النفط يتجه للانكماش فى عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات فى ظل تعثر النشاط الاقتصادى العالمى بسبب فيروس كورونا.

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا فى 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا فى أول تراجع للطلب منذ عام 2009.

وتابعت الوكالة التى تتخذ من باريس مقرا لها أنه فى حال فشل الحكومات فى احتواء تفشى فيروس كورونا فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا.