شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى أكتوبر: توسيع التعاون مع التنمية الصناعية لحل مشكلات الرخص والأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس صابر الصباحي رئيس لجنة الخدمات بجمعية مستثمري أكتوبر، إن هناك تذليل للعقبات من قبل هيئة التنمية الصناعية وحل كافة المشكلات التي تواجه المصانع خاصة ما يتعلق برخص التشغيل أو تأخر الحصول على رخص الأراضي، أو حجز وتخصيص الأراضي.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية، اليوم الاثنين، لمناقشة مشكلات الصناعة المصرية، أن التعاون بين المستثمرين في أكتوبر والهيئة العامة للتنمية الصناعية، سيتم توسيعه هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، لحل العوائق التي تواجه المناطق الصناعية وحل مشكلاتهم.

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وطالب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من جهاز المدينة بوضع جدول زمنى محدد لتحسين مرافق المنطقة الصناعية، حيث إنها تعانى من العديد من المشكلات فى مجالات حيوية جدا على رأسها تراخيص البناء لمشروع المليون ونصف فدان، والمخلفات البناء الصلبة فى كافة طرقات المنطقة الصناعية والكهرباء والمياه والصرف الصحى.

ووجه خميس شعبان، الشكر للمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، على جهود الهيئة مؤخراً لحل مشكلات المصنعين، مشيراً إلى أن عام 2020 هو عام الصناعة المصرية فى ظل اهتمام من قبل الرئيس السيسي بتنمية ملف الصناعة، لافتاً إلى التجاوب الكبير من الدولة لحل المشكلات، والبنك المركزي تعامل بكل حسم مع المشكلات التي تقدمنا بها.

وأشار خلال كلمته، إلي أن محافظ البنك المركزي طارق عامر أصدر تعليمات واضحة للبنوك لعدم التضييق على المصانع والتعامل فقط عبر خطاب الضمان وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أنه يجرى التعامل لحل أزمة متأخرات الكهرباء والغاز.