شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تنزل لأقل مستوى فى 7 أعوام فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة المستثمرين فى منطقة اليورو تراجعت فى مارس لأقل مستوى منذ أبريل 2013 فى حين يثير انتشار فيروس كورونا احتمال استمرار الضعف الاقتصادى لفترة طويلة. ونزل مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو إلى -17.1 من 5.2 فى فبراير وكان متوسط توقعات رويترز لانخفاض إلى -11.1، وشمل مسح سنتيكس 1155 مستثمرا فى الفترة من الخامس إلى السابع من مارس. وقال مانفريد هوبنر رئيس سنتيكس "المستثمرون يتأهبون لفترة ضعف اقتصادى طويلة". Advertisements وتعهدت ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا أمس الأحد بمساعدة الشركات التى تضررت جراء انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا. وأضاف "يريد المستثمرون أن يروا مؤشرا قويا من خلال سياسة نقدية".

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