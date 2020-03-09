تراجع بورصة البحرين بنسبة 5.82% بختام التعاملات خاسراً 91 نقطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 5.82% خاسراً 91.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1471.62 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 321.99% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 10%، بنك البحرين والكويت بنسبة 9.26%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 7.53%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 6.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 39.17% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 6.47%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 3.31%، عقارات السيف بنسبة 2.48%، بى.أم.أم.أى بنسبة 2.28%.

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كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 31.42% بضغوط هبوط سهم الشركة المتحدة لصناعة الورق بنسبة 6.06%، شركة المنيوم البحرين بنسبة 4.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 12.62% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 9.95%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 3.15%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.22%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.85%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 30 مارس، لمناقشة استلام محضر الجمعية العمومية العادية السابقة والتصديق عليه، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 والتصديق عليها.

فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن رفع شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 6.14% إلى 6.61% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 243.3 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى، وذلك بحسب إفصاح بناء على متطلبات إدارة مراقبة أسواق المال بمصرف البحرين المركزى.