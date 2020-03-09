شكرا لقرائتكم خبر عن "ايرباص": أفريقيا بحاجة لأكثر من 1200 طائرة جديدة خلال الـ20 عاما المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات إن "النمو السريع للتوسع الحضرى والتجارة والسياحة فى قارة أفريقيا سيساهم بشكل ملحوظ فى زيادة حركة نقل المسافرين من وإلى أفريقيا بنسبة 5% سنويا على مدار العشرين عاما المقبلة"، وأوضحت المجموعة - فى تقرير صدر عنها اليوم الاثنين- أنه فى سياق توقعاتها أنه من أجل تلبية نمو الطلب فى سوق النقل الجوى فإن أفريقيا ستحتاج إلى أكثر من 1200 طائرة جديدة للركاب ونقل البضائع، مضيفة أنه بحلول عام 2038 سيتضاعف عدد الطائرات العاملة فى القارة عما عليه حاليا.

وتوقعت "ايرباص" أيضا فى تقريرها حاجة مجال الخدمات الفنية بقطاع الطيران بالقارة لأكثر من 25 ألف شاب، وأيضا إلى ما يقرب من 21 ألف طيار جديد خلال العقدين المقبلين.

وكان ميكائيل هوارى مدير ايرباص بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط قد ذكر فى تصريحات على هامش قمة (طيران أفريقيا) التى عقدت فى أديس أبابا هذا الاسبوع أن: "هدفنا هو توفير أفضل المنتجات والخدمات الراقية، وتطوير الشراكات المستدامة، وتعزيز الإبداع، وإظهار المواهب، وبناء المهارات وتعزيز روح المبادرة فى أفريقيا".