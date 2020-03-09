شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: استخراج السجل الصناعى المشروط خلال 72 ساعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقوم حاليا باستخراج السجل الصناعي المشروط خلال 72 ساعة فقط للتسهيل على المستثمرين، مشيراً إلى أنه حال إنتهاء رخصة التشغيل يمكن استخراج السجل المشروط، لكن بعض الأشخاص يستخرج سجل بهدف استيراد مواد الخام وإعادة بيعها بالمخالفة للقانون، لذلك لابد إلتزام بعض المصنعين وتسليم المستندات المطلوبة.

وكشف غازي، خلال اجتماع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، بأحد فنادق أكتوبر، أن الإجراءات الأخيرة لتسهيل استخراج السجل الصناعي اسفرت عن الإسراع في الإصدار، مشيراً إلى استخراج 23 سجل صناعي في مدينة السادات الصناعية خلال يوم واحد فقط، فى وقت كانت هيئة التنمية الصناعية تستخرج 7 سجلات فقط.

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى بكل قوة للتسهيل في إجراءاتها على المستثمرين المحليين والأجانب، والسعى لجذب الاستثمارات، في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات، ووفق العمل على رؤية مصر 2030 من أجل خلق وتوفير فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة.

وأستطرد، أن وزيرة الصناعة تسعى بكل قوة لتسهيل وتبسيط الإجراءات مع المستثمرين، وهناك تعديلات جرت الفترة الأخيرة متعلقة بالسجل الصناعي أسرعت من عمليات منح السجل.

وأكد أن استراتيجية التنمية الصناعية تهدف إلى خلق انسيابية والتعامل مع كافة المشكلات وحلها، سواء المستثمرين داخل المناطق الصناعية أو خارجها، مع التركيز على تبسيط كافة الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي.