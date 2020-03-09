شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: انطلاق الجمعيات العامة للشركات التابعة 22 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم تحديد يوم 22 مارس الجارى موعدا لانطلاق الجمعيات للشركات التابعة وعددها 17 شركة منها شركة تحت التصفية وهى القومية للأسمنت.

أضاف وليد الرشيد لـ"الخليج 365" أن غرض انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، هو مناقشة الموازنات التقديرية " التخطيطية" للشركات للعام المالى 2020-2021، لافتًا إلى أن الشركات تقوم بعمل تصور مدروس معتمدا على الأرقام، ويتضمن توقعات الانتاج والمصروفات والإيرادات والأرباح والصادرات بالإضافة الى الأجور والأعباء المالية، وغالبا تركز الشركات على تحقيق زيادة فى نتائجها عن العام الماضى أو العام المالى الجارى .

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وحول جدول الجمعيات كشف انه، اعتبارا من يوم 22 مارس، ستعقد جمعيات شركات المكس للملاحات والنصر للملاحات وسيناء للمنجنيز، تليها جمعيات الدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة وسيجوارت يوم 24 مارس، ثم جمعيات ناروبين والنقل والهندسة ومطابع محرم يوم 25 مارس.

أشار إلى أنه ستعقد يوم 26 مارس جمعيات شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، والنصر للأجهزة الكهربائية وباتا، كما تعقد جمعيات شركات المحاريث والهندسة ومصر لصناعة الكيماويات والعامة للورق راكتا يوم 29 مارس، فيما تعقد يوم 22 ابريل جمعيات كيما والقومية للاسمنت تحت التصفية .