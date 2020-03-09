شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تتراجع بنسبة 7.83% بمنتصف التعاملات..و"مؤشر النيل" يصعد 1.84% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها الحاد بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، بضغوط هبوط أسواق المال العالمية، ووفاة أول حالة كورونا بمصر.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 7.83% ليصل إلى مستوى 10922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.68% ليصل إلى مستوى 1540 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.44% ليصل إلى مستوى 12595 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7.71% ليصل إلى مستوى 4086 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.7% ليصل مستوى 1087 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.42% ليصل إلى مستوى 1170 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 668 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 78 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

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وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديد والصلب المصرية، القناة للتوكيلات الملاحية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، القلعة للاستشارات المالية، السويدى إليكتريك، جى بى اوتو، المصرية لتطوير صناعة البناء، الخدمات الملاحية والبترولية، شركة مستشفى كليوباترا، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للدواجن.

كما تم إيقاف أسهم، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، حديد عز، ابن سينا فارما، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الإسماعيلية مصر للدواجن، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للاتصالات، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك التعمير والإسكان.

وتم أيضاً إيقاف أسهم مصر للأسمنت قنا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، مدينة نصر للإسكان والتعمير، البنك التجارى الدولى (مصر)، الأهلى للتنمية والاستثمار، الدولية للمحاصيل الزراعية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، جنوب الوادى للأسمنت، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السويس للأسمنت، مصر لصناعة الكيماويات، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للألومنيوم، العربية لحليج الأقطان، مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر، ارابيا انفتمنتس هولدنج، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، التعمير والاستشارات الهندسية، الشرقية-ايسترن كومبانى، اسيك للتعدين-اسكوم.

وضمت قائمة الإيقاف مطاحن وسط وغرب الدلتا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شركة النصر للأعمال المدنية، اودن للاستثمارات المالية، اوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، الإسكندرية للخدمات الطبية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المجموعة المصرية العقارية، جلاكسو سميثكلاين، التوفيق للتأجير التمويلى، جهينة للصناعات الغذائية، العامة للصوامع والتخزين، مجموعة عامر القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية للأسمنت.