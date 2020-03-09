شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 9.7% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 9.70% خاسراً 876.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8160.23 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 206.8 مليون سهم بقيمة 753 مليون ريال عبر تنفيذ 9523 صفقة، وتراجعت 45 سهما، فيما ارتفعت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.

وتراجع 7 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 9.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 9.78%، تلاه قطاع النقل بنسبة 9.77%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 9.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 9.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 8.80%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.59%.

وفى سياق آخر أعلنت Ooredoo عن تعيين فادي قعوار رئيساً تنفيذياً جديداً بالإنابة لـ Ooredoo الكويت، وذلك اعتباراً من 8 مارس 2020، ويأتي تعيين فادي قعوار في هذا المنصب بالإنابة خلفاً محمد بن عبدالله آل ثاني، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت منذ 2014.

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ويتمتع فادي قعوار بخبرة مهنية واسعة تزيد عن 30 عاماً في قطاع الاتصالات، وكان يشغل مؤخراً منصب رئيس العمليات في Ooredoo الكويت، وقبل انضمامه إلى Ooredoo، شغل فادي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن.

فيما أعلنت أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الأحد الموافق 8 مارس، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال وهى تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير حوكمة الشركة عن عام 2019.

كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.01 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 1% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن جانبها أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، بأنه قد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة لمناقشة واعتماد البيانات المالية لعام 2019 ليعقد اليوم الاثنين بدلا من أمس الأحد.