الاقتصاد

اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 14 شهرا بعد هبوط قياسي فى عائد السندات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 14 شهرا بعد هبوط قياسي فى عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا ، مع اندفاع المستثمرين إلى شراء عملات الملاذات الآمنة ، بعد الهبوط القياسي فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وانهيار أسعار النفط بأكثر من 30%.

 

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 1.3% إلى 1.1495$ الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير 2019، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1348 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1339$.

 

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة منخفضا بأكثر من 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بالرغم من صدور بيانات وظائف أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 2.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيار/مايو 2017.

 

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو ثلاث سنوات إلى انحسار الفجوة الكبيرة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ، خاصة بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية.

Advertisements

 

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،فى خطوة طارئة تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

 

فقد مؤشر الدولار يوم الاثنين أكثر من 1.4% ،ليواصل خسائره الحادة لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عام ونصف عند 94.73 نقطة ، عاكسا تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 0.5% للمرة الأولى فى تاريخه ، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.3469% ، فى مستويات متدنية لم تخطر على البال تؤشر باقتراب ركود ضخم فى أكبر اقتصاد فى العالم.

 

حيث أدي الفزع من تداعيات فيروس كورونا ،وحرب أسعار النفط الشاملة ،إلى اندفاع المستثمرين إلى شراء عملات الملاذات الآمنة اليورو والين الياباني والفرنك سويسري ،وإلى تكثيف شراء السندات الحكومية الأكثر آمانا.

 

انهارت أسعار النفط فى مطلع تعاملات الأسبوع بأكثر من 30% بعد رفض روسيا المشاركة فى خفض كبير فى إنتاج تحالف أوبك بلس ،الأمر الذي دفع المملكة العربية للتحرك بشكل منفرد ،وخفضت أسعار الرسمية لبيع الخام ،ووضعت خططا لزيادة كبيرة فى إنتاجها النفطي الشهر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 14 شهرا بعد هبوط قياسي فى عائد السندات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا