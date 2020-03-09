شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 14 شهرا بعد هبوط قياسي فى عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا ، مع اندفاع المستثمرين إلى شراء عملات الملاذات الآمنة ، بعد الهبوط القياسي فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وانهيار أسعار النفط بأكثر من 30%.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 1.3% إلى 1.1495$ الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير 2019، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1348 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1339$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة منخفضا بأكثر من 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بالرغم من صدور بيانات وظائف أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 2.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيار/مايو 2017.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو ثلاث سنوات إلى انحسار الفجوة الكبيرة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ، خاصة بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية.

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خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،فى خطوة طارئة تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

فقد مؤشر الدولار يوم الاثنين أكثر من 1.4% ،ليواصل خسائره الحادة لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عام ونصف عند 94.73 نقطة ، عاكسا تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 0.5% للمرة الأولى فى تاريخه ، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.3469% ، فى مستويات متدنية لم تخطر على البال تؤشر باقتراب ركود ضخم فى أكبر اقتصاد فى العالم.

حيث أدي الفزع من تداعيات فيروس كورونا ،وحرب أسعار النفط الشاملة ،إلى اندفاع المستثمرين إلى شراء عملات الملاذات الآمنة اليورو والين الياباني والفرنك سويسري ،وإلى تكثيف شراء السندات الحكومية الأكثر آمانا.

انهارت أسعار النفط فى مطلع تعاملات الأسبوع بأكثر من 30% بعد رفض روسيا المشاركة فى خفض كبير فى إنتاج تحالف أوبك بلس ،الأمر الذي دفع المملكة العربية السعودية للتحرك بشكل منفرد ،وخفضت أسعار الرسمية لبيع الخام ،ووضعت خططا لزيادة كبيرة فى إنتاجها النفطي الشهر المقبل.