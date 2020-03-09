شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ»: مناولة 20 مليون طن بضائع خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير لعام 2020م 20 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 552 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.46% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 901 سفينة، وبلغ عدد الركاب 90 ألف راكباً، بينما بلغ عدد العربات 76 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 63 ألف رأساً من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية.