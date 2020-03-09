شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها إلى 7 دول والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها مؤقتا بين المملكة وكل من الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، مصر، العراق، إيطاليا.
وأكدت الخطوط السعودية أن ذلك يأتي وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة، وبناء على قرار تعليق السفر مؤقتا إلى عدد من الدول، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين وحتى إشعار أخر.
ولفتت الخطوط السعودية عناية ضيوفها إلى إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى الوجهات المذكورة من أية قيود عند الإلغاء، أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها.
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