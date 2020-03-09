شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتوقع هبوط برنت إلى 30 دولارا بسبب حرب الأسعار وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت فى الربعين الثانى والثالث إلى 30 دولارا للبرميل مستندا لحرب الأسعار بين روسيا والسعودية وانهيار كبير للطلب بسبب فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 3500 شخص حول العالم.

وقال جولدمان ساكس فى مذكرة بتاريخ الثامن من مارس "الخفض الكبير لسعر البيع الرسمى للخام السعودى وإحجام روسيا عن إبرام صفقة يوم الجمعة يشير لضعف إمكانية التوصل لاتفاق (لأوبك+) على الفور".

وقال البنك "بينما لا يمكننا أن نستبعد اتفاقا لأوبك+ فى الأشهر المقبلة، نعتقد أيضا أن الاتفاق غير متوازن فى الأساس فى حين تفتقر التخفيضات لمبررات اقتصادية".

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وقال البنك إن التصور الأساسى له حاليا هو عدم التوصل إلى اتفاق مماثل.

وأضاف البنك أن انخفاض الأسعار سيبدأ فى خلق ضغط مالى حاد وتراجع فى إنتاج النفط الصخرى ومنتجين آخرين يتحملون تكلفة مرتفعة.

وبافتراض عدم تغير سياسة الإنتاج، يتوقع جولدمان ظهور عجز فى الإمدادات فى الربع الرابع من 2020، وهو ما قد يقلص فائض المخزونات حتى 2021.

وقال البنك إن احتمال السحب من المخزونات قد يساعد الأسعار على الانتعاش إلى 40 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.