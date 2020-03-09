شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للمياه" يبحث التعاون المشترك مع "شركة أندريتز - إى جى النمساوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أندرياس سكلت، نائب رئيس مجلس الإدارة لقسم الطلمبات بشركة أندريتز - إى جى النمساوية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات، وذلك بحضور المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية نقل وتبادل الخبرات، وتوطين وزيادة المكون المحلى، بالشراكة مع الخبرات العالمية، لا سيما فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يُعد مناخاً ملائماً للاستثمار فى العديد من المشروعات، مثل مشروعات التحلية، ومشروعات الصرف الصحى، مع إتاحة المجال لتصنيع طلمبات بقدرات مختلفة تناسب الاحتياجات المتباينة للقطاع، موضحاً أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، وتحظى باستقلالية مالية تتيح لها القدرة على الاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة أعدت المخطط العام، لتوضيح جميع احتياجات القطاع حتى عام 2037، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، طبقا للأولويات من حيث التوسعات المستقبلية، والتطور العمرانى والسكانى، واستخدامات الأراضى، موضحاً أن نسبة تغطية مياه الشرب حاليا تصل إلى ما يقرب من 99 % على مستوى الجمهورية، وهو ما يوفر فرصة لتوجيه الاستثمارات المتاحة لتطوير الخدمة وتحسينها، وتحديث الطلمبات القديمة للحفاظ على نسبة التغطية، ومواكبة الزيادة السكانية المطردة.

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وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إداة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد وجه الإدارة العامة للتدريب بالشركة، لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للعاملين بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة كافة، لتدريبهم على لغة الإشارة، والتى تهدف إلى مساعدة عملاء الشركة، من الصم والبكم على إنهاء إجراءاتهم والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لهم.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تدريب العاملين بعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة وهى (الجيزة - الشرقية - القليوبية كفر الشيخ الغربية - دمياط - الدقهلية)، كمرحلة أولي، حيث تم تدريب العاملين على أيدى خبراء من مركز الصم والبكم، وأسفر التدريب عن رفع المستوى التدريبى للعاملين وقدراتهم على اكتساب المهارة للتعامل مع فئات المجتمع المختلفة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة والهمم، وحرصا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمرفقى المياه والصرف الصحى، وكذا الاهتمام بفئات المجتمع كافة، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتنفيذ تلك البرامج لتشمل جميع مراكز خدمه العملاء والاستعانة بأحدث وسائل التدريب الحديثة، لتقديم أفضل خدمة لذوي الهمم من أبناء الوطن.