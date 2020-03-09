شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يهوى لأقل مستوى فى 14 شهرا بسبب كورونا والنفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوى المؤشر نيكى اليابانى لأقل مستوى فى 14 شهرا اليوم الاثنين مع تنامى المخاوف من احتمال أن يضر اتساع نطاق تفشى فيروس كورونا بالاقتصاد العالمى بشدة.

وفقد المؤشر نيكى 5.1 % إلى 19473.07 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الرابع من يناير 2019 ويمثل أكبر هبوط يومى منذ 24 يونيو 2016.

وقال متعاملون "انتقلت الأسواق إلى مرحلة جديدة" فى إشارة للتطورات الاخيرة التى من بينها إعلان أكثر من ولاية أمريكية حالة الطوارئ مع انتشار الفيروس فضلا عن تهاوى سعر النفط.

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 110 آلاف حول العالم بينما تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروسى 3800 مع انتشار المرض فى عدد أكبر من الدول وتسببه فى خسائر اقتصادية أوسع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.6 % إلى 1388.97 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر 2016، وتراجعت جميع القطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو البالغ عددها 33 وسجلت أسهم شركات التعدين والمصارف والسمسرة أسوأ أداء.

وهبطت أسهم شركات تكرير النفط وتجارته مع الانخفاض الكبير فى أسعار النفط فيما تخطط السعودية لزيادة الإنتاج بشكل كبير فى أعقاب انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وروسيا.

ونزلت أسهم شركتى التكرير الكبيرتين جيه.إكس.تي.جى هولدينجز 8.2 % وإدميتسو كوسان 6.6 % ، كما هبط سهم ميتسوى آند كو 6.9 % وإيتوشو كورب 5.6 % .