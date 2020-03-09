شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل انخفاض سعر النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية بوجه عام اليوم الاثنين، لتدفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى القياسى إلى سوق هابطة مع تفاقم المخاوف بشأن ركود عالمى بفعل عزل فى شمال إيطاليا بسبب تفشى فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 30 %.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 6.1%، ليدخل إلى سوق تتسم بالهبوط والتى عادة ما يتم تعريفها بأنه انخفاض 20% من أعلى مستوى على الإطلاق.

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وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى الزاخر بشركات السلع الأولية فى لندن 8% مع تراجع أسهم بي.بى ورويال داتش شل بما يزيد عن 20 %.

وتصدر سهم تولو أويل قائمة الأسهم المنخفضة على المؤشر ستوكس 600 مع تراجعه 57%.

ونزل مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبى 7.3% مع هبوط حر لأسعار النفط بعد أن بدأت السعودية حرب أسعار عبر تقليص أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة فى إنتاج الخام الشهر المقبل.