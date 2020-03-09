شكرا لقرائتكم خبر عن 0.6 % انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاثنين البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ديسمبر 2019. وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 132.81خلال شهر ديسمبر 2019 (أولـي) مقابل 133.57خلال شهر نوفمبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.6٪. وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 334.51 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 305.20 بارتفاع قدره 9.6% وذلك طبقا لعقود التوريد. Advertisements وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 252.65 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 239.11 بارتفــاع قدره5.7 % وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات. اما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 176.52خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 212.0 بنسبة انخفاض قدرها 16.7% وذلك بسبب دخول موسم الشتاء وانخفاض عقود التوريد. وسجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 66.98 خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 حيث بلغ 68.29 بانخفاض قدره 1.9% وذلك طبقا لحالة السوق والإنتاج الموسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 0.6 % انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ديسمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.