شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تقرر إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف تداول جلسة تعاملات اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر إيجى إكس 100 نسبة انخفاض 5% وسط هبوط جماعى حاد للمؤشرات، متأثرة بالإعلان عن اكتشاف حالات مصرية مصابة بفيروس كورونا، وهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع رأس المال السوقى نحو 20 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة اليوم ليصل إلى مستوى 606 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 7.14% ليصل إلى مستوى 11003 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.32% ليصل إلى مستوى 1546 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.65% ليصل إلى مستوى 12702 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.83% ليصل إلى مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.42% ليصل مستوى 1090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 1175 نقطة.

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وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 31 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديد والصلب المصرية، القناة للتوكيلات الملاحية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، القلعة للاستشارات المالية، السويدى إليكتريك، جى بى اوتو، المصرية لتطوير صناعة البناء، الخدمات الملاحية والبترولية، شركة مستشفى كليوباترا، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للدواجن.

كما تم إيقاف أسهم، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، حديد عز، ابن سينا فارما، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الإسماعيلية مصر للدواجن، المجموعة المالية هيرميس القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للاتصالات، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك التعمير والاسكان، مصر للأسمنت قنا.