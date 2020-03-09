شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 1% عن أعلى مستوى فى 7 سنوات بفعل جنى أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب 1% اليوم الاثنين مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجنى أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى فى أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1663.35 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار فى وقت سابق. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1665.30 دولار.

ويرجع البيع إلى عوامل فنية أكثر من أى شيء آخر، وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة إن المتعاملين وضعوا 1700 دولار كسعر (مستهدف) لهم، لذا فإن هناك الكثير من جنى الأرباح بمجرد الوصول إلى الهدف.

لكنه قال إن البيع مؤقت، مضيفا أن جزءا من ذلك يرجع إلى تغطية مراكز شراء بالهامش فى الوقت الذى أدى فيه الانتشار السريع للفيروس إلى تراجع حاد فى الأسهم العالمية.

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وتراجعت الأسهم العالمية، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم 5 % فى الوقت الذى سعى فيه المستثمرون إلى شراء الأصول التى تعتبر ملاذا آمنا.

وقفز الين لأعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات مقابل الدولار، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسى متدن.

وقال جيفرى هالى المحلل لدى أواندا إن أسعار الذهب قفزت 1.7 % فى وقت سابق من الجلسة بسبب إقبال كبير على الملاذات الآمنة إذ جاءت نتائج التجارة الصينية أسوأ من المتوقع، وقامت إيطاليا باحتجاز ربع سكانها فى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا وانخفضت أسواق الأسهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9 % إلى 16.63 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 4 % إلى 2463 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاتين ثلاثة % إلى 873.50 دولار للأوقية.