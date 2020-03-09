شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمشروعى‬‪JANNA ‬‫ وسكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.‬

‫وتفقد المهندس جمال طلعت، الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعى"JANNA" للإسكان الفاخر و"سكن مصر"، وتتضمن الأعمال بالمشروع(الطرق - تنسيق الموقع – تشطيب الوحدات)، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروعين، لتسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت.‬

‫ ووجه المهندس جمال طلعت، الشركات المنفذة بدفع العمل بالمشروعين وتكثيف العمالة والمعدات بمختلف مواقع العمل، مشيراً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما تم وجارٍ تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع "سكن مصر" بنسبٍ متقدمة.‬

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‫كما تفقد المهندس جمال طلعت، أعمال إنشاء خطوط مواسير مُثَقَّبة بالتجمع الثالث لسحب تجمعات المياه السطحية بشكل دائم بمنطقة الحزام الأخضر، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو تجميع المياه السطحية بالحزام الأخضر بالتجمع الثالث من خلال تلك المواسير وصرفها بخطوط انحدار على محطات الرفع القائمة بالمدينة، حيث يتكون المشروع من خطي مواسير مثقبة بقطر 560مم، وبطول حوالى ألف متر لكل خط.‬

وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، قد اكد إنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحور يخدم أكثر من 1400 مصنع بالمنطقة الصناعية، وحوالي40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة.

وأشار إلى أن محور "العبور" بطول 8.5 كيلو متر، ويسير العمل به بشكل جيد، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحور إلى 42%، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق في الاتجاهين بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بدلا من 3 حارات، وكذا تنفيذ عدة أعمال للرصف ورفع كفاءة الأرصفة والزراعة وتطوير الجزيرة الوسطى، إلى غير ذلك من أعمال التطوير.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التشديد على الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات للفائزين بها.