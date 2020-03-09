شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى أرباح "عز للسيراميك" بنسبة 807% خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، وأهمها عرض نتائجها المالية خلال عام 2019، إذ بلغ إجمالى المبيعات 1.231 مليار جنيه مقابل 1.033 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 19%، وبلغ صافى الربح 52.5 مليون جنيه مقابل 5.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 807%، وذلك بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين.

وأرجعت الشركة، فى بيان منفصل آخر سبب زيادة صافى الربح بنسبة 807% خلال عام 2019 إلى ارتفاع حجم المبيعات والأرباح التشغيلية، كما تم تعديل بعض أرقام المقارنة الخاصة بذات الفترة لعام 2018 لتتماشى مع تطبيق معيار المحاسبة الجديد رقم 49 والخاص بالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير.

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كا وافق مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين، على تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها عن الربع الرابع من عام 2019، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير الحوكمة المالية عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وسيتم عرضهما على الجمعية العامة العادية للشركة فى اجتماعها السنوى، بالإضافة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادتين 4،5 من النظام الأساسى للشركة.