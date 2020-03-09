شكرا لقرائتكم خبر عن "بى إم دبليو" تستدعى 4827 سيارة فى الصين لعيوب بالوسائد الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة "بى إم دبليو" الصين، المحدودة لتجارة السيارات 4827 سيارة من سلسلة-3 من السوق الصينى بسبب وسائد هوائية معيبة، وذكرت المصلحة -فى بيان اليوم- أن الاستدعاء المقرر أن يبدأ فى أول مايو المقبل سيشمل 4193 سيارة محلية الصنع تم إنتاجها في الفترة من 11 يوليو 2003 إلى 18 مايو 2005 و634 مركبة مستوردة تم إنتاجها فى الفترة من 18 نوفمبر 1999 إلى 23 فبراير 2006.

وأوضحت المصلحة أن وحدات نفخ الوسادة الهوائية (تاكاتا) فى المركبات المعيبة قد تتمزق وتتسبب فى إطلاق شظايا معدنية حادة نحو الركاب، ما يؤدى إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. وأشارت المصلحة إلى أن هذه المركبات كانت جزءا من استدعاء سابق فى عامى 2013 و2014 تم فيه استبدال وحدات النفخ للوسائد الهوائية المعيبة (تاكاتا)، غير أن وحدات النفخ للوسائد الهوائية ظلت معرضة لخطر الانفجار بعد التعرض طويل الأجل للرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المعنية باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة مجانا.

ونوفمبر الماضى، قررت شركتا "بى إم دبليو" و"تشانجآن فورد" استدعاء أكثر من 547 ألف سيارة من السوق؛ لمخاطر تتعلق بالسلامة؛ وذلك وفقا لما أعلنته مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق.

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وذكرت المصلحة - فى بيان - أن شركة "بى إم دبليو" ستستدعى 67 سيارة من السوق الصينى، بسبب عيوب فى المحرك، مشيرة إلى أن الاستدعاء يشمل 18 سيارة من طرازى "بى إم دبليو 730 إل.آى" و "زد4"، المصنعة فى الفترة بين 12 فبراير و29 مايو 2019، وأضافت أن الشركة ستستدعي أيضا 49 سيارة من طرازي "بي إم دبليو 325 آي" و"325 إل.آي" المصنعة خلال الفترة بين 21 مايو و24 سبتمبر 2019.

وأوضحت أن عمود اتزان المحرك المعيبة في محركات السيارات المذكورة قد تؤدي إلى تسرب الزيت، والتوقف غير المقصود في الحالات القصوى، الأمر الذي يسبب مخاطر سلامة، مؤكدة أنه سيتم تبديل المحركات لجميع المركبات المتأثرة بشكل مجاني.

وفي سياق منفصل، بدأت شركة تشانغآن فورد المحدودة للسيارات - وهي مشروع مشترك بين شركة تشانغآن الصينية للسيارات، وشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات - استدعاء 547876 سيارة؛ بسبب مخاطر سلامة الوسائد الهوائية.

ويتضمن الاستدعاء 344872 سيارة من طراز مونديو تم تصنيعها بين 4 يناير 2013، و11 أكتوبر 2016 و203004 سيارات من طراز إدج تم إنتاجها بين 4 سبتمبر 2014، و9 يونيو 2017.



ولفتت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أنه تم تزويد الوسائد الهوائية المعيبة بمضخات نفخ لا تحتوي على مواد مجففة، التي تنتشر داخل الوسائد الهوائية، والتي يكمن خطرها في حالة انفجار المركبات المتأثرة، فتتطاير الشظايا وتشكل مخاطر على السائقين والركاب.. لافتة إلى أن الشركة المعنية ستستبدل الوسائد الهوائية المعيبة مجانا.