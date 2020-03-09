شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد زوجة وزير البترول والعزاء يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم، المحاسب محمد سعيد فريد نائب رئيس شركة حسن علام سابقا، والد زوجة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وسيتم تشييع الجثمان اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. ويقام العزاء يوم الأربعاء 11 مارس فى مسجد الشرطة بصلاح سالم . Advertisements وتتقدم أسرة الخليج 365 بخالص العزاء لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا والأسرة الكريمة.

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