شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة هانى سرى الدين من رئاسة مجلس إدارة شركة "سوديك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن تلقيها خطابا من الدكتور هانى سرى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، يفيد بتقدمه باستقالته من عضوية المجلس، وذلك اعتبارا من 1 إبريل لعام 2020، وسوف يتم عرض الاستقالة على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المقبل.

وكانت صافى مبيعات سوديك المتعاقد عليها قد ارتفعت إلى 3.8 مليار جنيه فى الربع الرابع 2019 بنسبة 168.5% سنويًا و516.6% ربعيًا، وجاءت هذه النتائج الربعية مدعومة بطرح مشروع فاى (VYE)، ومشروع (The Estates)، فنتج عن ذلك تسجيل صافى المبيعات المتعاقد عليها خلال العام 6.7 مليار جنيه، مرتفعة 29.5% عن عام 2018، ومرتفعة 34.0% عن تقديرات فاروس لمبيعات 2019، وأقل من مستهدف الشركة بنسبة 6.9% نتيجة التأخر فى الحصول على التصاريح الخاصة بالمشروعات فى الساحل الشمالى خلال الصيف الماضي، حيث كان لهذا الأمر تأثيره على مبيعات مشروع ملاذ (Malaaz) التى صُنفت ضمن مستهدفات المبيعات، منوهة إلى أن رقم المبيعات المستهدف باستثناء مشروع ملاذ 6.5 مليار جنيه فى 2019، وفى هذه الحالة كانت مبيعات الشركة الفعلية البالغة 6.7 مليار جنيه قد أظهرت ارتفاعًا بنسبة 3.1٪ عن الهدف.

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واستقر معدل إلغاء المبيعات عند 8.3% من إجمالى مبيعات 2019، مقارنة مع 8.0% فى 2018، فى حالة استثناء مشروع ملاذ، لوصل هذا المعدل إلى نسبة أقل مقدارها 6.5%، وارتفعت إيرادات الشركة فى الربع الرابع 2019 بنسبة 8.9% سنويًا و38.5% ربعيًا إلى 1.9 مليار جنيه، ارتفع صافى أرباح الربع الرابع 28.2% ربعيًا إلى 215.0 مليون جنيه، مقارنة مع صافى خسائر بقيمة 162.9 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضي، التى كانت نتيجة تسوية أرض مشروع SODIC West. وصل هامش مجمل الأرباح إلى 25.6% مرتفعًا على الأساسين السنوى والربعى فى الربع الرابع 2019، كما وصل هامش صافى الأرباح فى ذات الربع إلى 11.2% ليحقق ارتفاعًا سنويًا وانخفاضًا ربعيًا.

وانخفض صافى النقدية انخفاضًا طفيفًا من 2.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019، كما ارتفعت الحسابات المدينة من 11.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 13.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019، واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0.55 جنيه للسهم، مما يعكس عائد توزيع أرباح نسبته 4.4%.