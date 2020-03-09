شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالات القرية الذكية باليوم العالمي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في فعاليات اليوم الرياضي للسيدات والفتيات بالشركات والجهات العاملة بالقرية الذكية تحت شعار "Women Walk Together" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام.

وتأتي مشاركة الهيئة في تنظيم هذا الحدث انطلاقاً من حرصها على التواصل بشكل فعال وإيجابي مع مختلف الجهات العاملة بالقرية الذكية وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال بطرق غير تقليدية، وذلك بالإضافة إلى إيمان الهيئة بدور المرأة بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وأهمية تعزيز هذا الدور من خلال إتاحة البرامج التدريبية وتحفيز انخراط المرأة في أنشطة ريادة الأعمال.

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واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يعقد سنويا، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

في بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الإحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب ولكن في أماكن أخرى غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً، بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بلبس يتضمن أشرطة وردية.