شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتعرض لضغط سلبي قوي– تحليل -9-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاجأ سعر النحاس بقوة الحاجز المستقر عند 2.6200 والذي يمثل بدوره مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد سلبي مهاجما بذلك الدعم المحوري المستقر عند 2.4900. كذلك تقديم المتوسط المتحرك 55 للعزم السلبي باستقراره فوق التداولات الحالية, ومحاولة تعزيز مؤشر ستوكاستيك للضغوط السلبية بتذبذبه قرب مستوى 20, يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية والتي قد تستهدف حاليا مستوى 2.4500 وصولا نحو 2.3820 بتداولات الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5300 و 2.4500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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