شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالميل الهابط– تحليل - 9-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تقديم سعر البلاتين مؤخرا لبعض التذبذبات الجانبية المختلطة, إلا أن ثباته السلبي دون المقاومة الممتدة نحو 915.00 يشكل عامل أساسي لتأكيد الاستمرارية السلبية والمقترحة سابقا.
نذكر بأهمية تمركز السعر حاليا دون مستوى 860.00 ليفتح ذلك الباب أمامه لاستئناف الهجوم السلبي والذي قد يستهدف بدوره مستوى 830.00 و 795.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 830.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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