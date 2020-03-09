الباوند مقابل الين يسجل العديد من الأهداف-تحليل - 9-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة مع الضغوط السلبية لنلاحظ تشكيله لموجه سلبية قوية متجاوزا بذلك الأهداف المقترحة سابقا بوصوله نحو 132.92, نتوقع بتشكيل مستوى تصحيح 38.2%فيبوناتشي والمستقر عند 135.00 لمقاومة إضافية أمام التداولات الحالية تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليزيد ذلك من فرص انجذابه نحو 131.70 وليشكل بدوره الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.00 و 133.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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