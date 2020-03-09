الاقتصاد

الباوند مقابل الين يسجل العديد من الأهداف-تحليل - 9-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة مع الضغوط السلبية لنلاحظ تشكيله لموجه سلبية قوية متجاوزا بذلك الأهداف المقترحة سابقا بوصوله نحو 132.92, نتوقع بتشكيل مستوى تصحيح 38.2%فيبوناتشي والمستقر عند 135.00 لمقاومة إضافية أمام التداولات الحالية تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليزيد ذلك من فرص انجذابه نحو 131.70 وليشكل بدوره الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.00 و 133.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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