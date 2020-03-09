شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف- تحليل - 9-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة بالتسلل دون مستوى 118.50 ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط لنلاحظ تسجيله للعديد من الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 116.40. استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, وبتشكيل مستوى 117.70 لمقاومة إضافية ,فإن ذلك يدعونا لانتظار تسجيل السعر لأهداف سلبية جديدة قد تمتد نحو الدعم المحوري المستقر عند 115.85. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.70 و 115.85 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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