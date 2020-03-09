شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي يتراجع 27% والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 12.23 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 27% إلى 33.04 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 11.88 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 29% إلى 29.40 دولاراً أمريكياً.