شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهوي مقابل اليورو والين والان نبدء بالتفاصيل

هوي الدولار مقابل اليورو والين يوم الاثنين فيما تضافر هبوط أسعار النفط ومخاوف فيروس كورونا لتهبط عائدات سندات الخزانة الامريكية لمستويات متدنية لم تخطر على بال.

وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثا عن الأمان ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عن واحد بالمئة ولأجل عشر سنوات عن 0.5 بالمئة ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسي للدولار في وقت ما.

ونزل الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 101.58 ين وهو أقل مستوى في ثلاثة أعوام. وفي أحدث تعاملات، زاد اليورو واحدا بالمئة إلى 1.1408 دولار بينما تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ما يقرب من اثنين بالمئة مقابل نظيرهما الأمريكي.