شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لجني أرباح والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الاثنين مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1663.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1665.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9 بالمئة إلى 16.63 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم أربعة بالمئة إلى 2463 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 873.50 دولار للأوقية.