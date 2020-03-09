الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لجني أرباح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لجني أرباح والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الاثنين مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1663.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1665.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9 بالمئة إلى 16.63 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم أربعة بالمئة إلى 2463 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 873.50 دولار للأوقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لجني أرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا