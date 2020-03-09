شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 9.21%..وهبوط كافة الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 9.21% خاسرا 630.56 نقطة ليصل إلى مستوى 6215.80 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 9.59% خاسرا 638.49 نقطة ليصل إلى مستوى 5968.71 نقطة، بضغوط هبوط سعر النفط لمستويات متدنية.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 53.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وتراجع 193 سهم، فيما لم يرتفع أى سهم.

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وتراجعت 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 10%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 9.94%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.88%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 9.86%، ثم قطاع المواد المواد الأساسية بنسبة 9.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 9.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.70%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 9.60%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 9.57%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 9.47%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 9.40%، ثم قطاع الطاقة 9.21%.

وجاء سهم "تكوين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 10%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 10%

وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية ( تداول)، عن رفع تعليق تداول أسهم شركة اللجين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك بعد الإعلان عن حدث جوهرى.