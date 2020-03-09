شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات.. وتعليق التداول بمؤشر السوق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع البنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد، وهو ما أدى إلى تعليق التداول بسبب هبوط المؤشر السوق الأول بنسبة أكبر من 10%.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 8.92% خاسرا 473.53 نقطة ليصل إلى مستوى 4833.30 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.29% خاسراً 591.72 نقطة ليصل إلى مستوى 5158.69 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 5.36% خاسراً 237.64 نقطة ليصل إلى مستوى 4195.31 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 8.02%، خاسرا 362.12 ليصل إلى مستوى 4154.75 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 71.5 مليون سهم بقيمة 9 مليون دينار كويتى عبر 2205 صفقة.

Advertisements

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 11.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.68%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 9.65%، تلاه قطاع العقار بنسبة 7.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.20%، قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز وحيدا بنسبة 3.85%.

وجاء سهم "الشركة الوطنية للخدمات البترولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.73%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 1.58%، فيما تصدر سهم "شركة المعدات القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.92% ثم مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 18.72%، ثم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 17.73%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بيت الأوراق المالية، عن عدم إتمام بعض إجراءات تنفيذ عملية الاندماج بالكامل مع شركة أمان للاستثمار، وذلك لعدم الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، والذى يتوقع أن يكون فى وقت قريب، مضيفة ولذا فأنه سيتم تأجيل توزيع أسهم زيادة رأس المال المخصصة لمساهمى شركة أمان للاستثمار.