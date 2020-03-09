شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% خاسرا 6.10 نقطة ليصل إلى مستوى 1556.54 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 904 ألف سهم بقيمة 223.3 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 2.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.86% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 8.53%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.42%.

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كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.47% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 5.38%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.3% بضغوط هبوط سهم شركة بى ام ام أى بنسبة 1.14%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.76% عقارات السيف بنسبة 0.99%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 30 مارس، لمناقشة استلام محضر الجمعية العمومية العادية السابقة والتصديق عليه، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 والتصديق عليها.

فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن رفع شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 6.14% إلى 6.61% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 243.3 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى، وذلك بحسب إفصاح بناء على متطلبات إدارة مراقبة أسواق المال بمصرف البحرين المركزى.