شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 8.35% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين بضغوط هبوط أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 8.35% خاسرا 189.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2077.75 نقطة، بضغوط انخفاض كبير في أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 59.4 مليون سهم محققة ما قيمته 88.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 767 صفقة لعدد 24 سهما، وانخفض 23 سهما، ولم يرتفع أى سهم، بينما استقر سهم واحد.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.34%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 9.29%، تلاه قطاعى السلع والاستثمار بنسبة 8.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 8.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 8.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.93%.

وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 38 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 10%.

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وفى سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنشرها للمساهمين، والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2019، وجميع المستندات ذات الصلة وذلك لطرحها خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها، بشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفى سياق متصل أعلنت شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأحد الماضى، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 سبتمبر لعام 2019، والبيانات المالية لذات السنة.

كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال بمقدار 40.425 مليون درهم إماراتى، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتي تم احتسابها بنسبة 10% من الأرباح بمقدار 5.808 مليون درهم.