شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور السعودية تبرم ثلاث اتفاقيات في أوزبكستان بـ 2.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة أكوا باور السعودية ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع وزارة الطاقة في أوزبكستان، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 2.5 مليار دولار بهدف رفع كفاءة منظومة توليد الطاقة الكهربائية وتطوير الخبرات التقنية.

ومن بين الاتفاقات الثلاثة المبرمة، اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار لتطوير وبناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة، واتفاقية تنفيذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 550 مليون و1.1 مليار دولار لبناء محطات طاقة رياح، بحسب قناة العربية.

ومذكرة تفاهم لتطوير مركز تدريبي لتعزيز المهارات الفنية للتقنيين والطلاب في جمهورية أوزبكستان.

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وقال بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق إن الشركة التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25% تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.