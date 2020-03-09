شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم رفع إنتاجها بعد انتهاء اتفاق أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، في أبريل المُقبل، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.

وستعزز شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في نهاية مارس الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

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وقلصت أرامكو، مطلع الأسبوع الجاري سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل، من جميع خاماتها إلى شتى الوجهات، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا يوم الجمعة، والذي دفع أسعار الخام للانخفاض بشدة بالأسواق العالمية.

وقد يكون إنتاج المملكة أقرب إلى 11 مليون برميل يوميا بعد ما ضخت نحو 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين الأخيرين. وتبلغ طاقتها الإنتاجية 12 مليون برميل يوميا مما يعطيها القدرة في الزيادة السريعية.

وهوت أسعار النفط 10% يوم الجمعة الماضية بعد ما انتهى اتفاق استمر ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد رفض موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.